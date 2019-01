Política Mourão diz que promoção do filho no BB foi por ‘mérito’ e que ele foi ‘perseguido’ em outras gestões Antes assessor empresarial da área de agronegócios do Banco do Brasil, o filho do general da reserva foi nomeado assessor especial da presidência da instituição e o salário dele vai passar de R$ 12 mil para R$ 36 mil

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta terça-feira, 8, que o filho, Antonio Hamilton Rossell Mourão, foi promovido por ter “mérito”. Antes assessor empresarial da área de agronegócios do Banco do Brasil, o filho do general da reserva foi nomeado assessor especial da presidência do Banco do Brasil com o salário três vezes maior do que recebia, informou a...