Política Mourão defende aumento do tempo de contribuição da categoria para acessar aposentadoria Exigência do tempo de contribuição dos militares para o benefício passaria de 30 para 35 anos; questão está sendo discutida

O presidente em exercício Hamilton Mourão defendeu ontem que haja uma regra de transição para aumentar a exigência do tempo de contribuição dos militares para a aposentadoria, dos atuais 30 para 35 anos, e também o pagamento de contribuição pelas pensionistas. “Em tese é isso aí com tabela para quem já está no serviço, um tempo de transição”, declarou. “São mudanças q...