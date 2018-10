Política Motorista de Jayme Rincón consegue habeas corpus e é solto em Goiânia Márcio Garcia de Moura foi detido no último dia 28 e era o único que continuava preso

O policial militar Márcio Garcia de Moura, um dos presos na operação Cash Delivery, recebeu habeas corpus, na noite desta quarta-feira (10), e já deixou a unidade do Exército em Goiânia, onde estava detido. Além do militar foram presos na ação, realizada no último dia 28, o ex-coordenador de campanha do governador José Eliton (PSDB) e presidente licenciado da Agência G...