Política Motivos para empreender

Para o diretor superintendente do Sebrae Goiás, Igor Montenegro, a maior procura dos empreendedores pelos recursos do Banco do Povo foi motivada pelo trabalho de divulgação feito nos municípios do interior do Estado, além da capacitação dos agentes de crédito e dos próprios tomadores, o que motivou as pessoas a buscarem os recursos para empreender.Sob o ponto de vista...