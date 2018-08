Política Morte de Sérgio Vieira de Mello completa 15 anos Ele e mais 21 pessoas foram vítimas do ataque de um caminhão-bomba ao Hotel Canal, que funcionava como sede da ONU no Iraque

Em 19 de agosto de 2003, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, na época com 55 anos, morreu em um atentado com bomba em Bagdá (Iraque). Ele e mais 21 pessoas foram vítimas do ataque de um caminhão-bomba ao Hotel Canal, que funcionava como sede da Organização das Nações Unidas (ONU), no Iraque. Pelo menos 150 pessoas ficaram feridas. A Al Qaeda assumiu a responsabilidade pelo a...