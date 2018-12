Política Morre Eunice Paiva, protagonista de buscas por desaparecidos no regime militar Considerada símbolo na defesa da preservação da memória no País, ela sofria com complicações do mal de Alzheimer

Morreu, na tarde desta quinta-feira (13), aos 86 anos, a advogada Eunice Paiva, uma das protagonistas do movimento por buscas de desaparecidos no regime militar no Brasil. Mulher do deputado cassado Rubens Paiva, assassinado em 1971, e mãe de cinco filhos - entre eles o escritor Marcelo Rubens Paiva, colunista do jornal O Estado de S. Paulo -, Eunice passou mais de 4...