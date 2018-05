Política Morre aos 93 anos, o ex-senador Epitácio Cafeteira Político enfrentava problemas de saúde e era tratado em UTI domiciliar

O ex-governador do Maranhão e ex-senador Epitácio Cafeteira morreu aos 93 anos, neste domingo (13), em Brasília (DF). O político estava com problemas de saúde e era tratado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) domiciliar. O corpo será velado na Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís. O governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), decretou luto oficia...