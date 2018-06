Política Morre aos 91 anos o ex-governador da Bahia e ex-ministro da Defesa Waldir Pires Ele teve uma parada cardiorrespiratória e não respondeu às manobras de reanimação

O ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Previdência Social e ex-governador da Bahia Waldir Pires morreu na manhã desta sexta-feira, 22, em Salvador, aos 91 anos. A morte de um dos mais longevos e influentes políticos baianos ocorreu um dia após o ex-governador dar entrada no Hospital da Bahia, em Salvador, com quadro de pneumonia. De acordo com nota da unidade de ...