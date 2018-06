Política Moro vai decidir se Dirceu usará tornozeleira

A juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, determinou que o ex-ministro José Dirceu, solto por ordem da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, se apresente à 13.ª Vara Federal do Paraná em cinco dias. Segundo a juíza, caberá à Justiça do Paraná, onde atua o juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, decidir sobre o uso de tornozeleira eletrônica.Dirceu de...