Moro nega pedido de Cunha para não ser transportado em 'camburão' da PF

O juiz federal Sergio Moro - convidado para ser ministro da Justiça do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) - negou ao ex-deputado federal Eduardo Cunha (MDB) o direito de não ser transportado no "camburão" da Polícia Federal, na parte traseira da viatura, destinada ao presos. Moro afirmou que o transporte no camburão da PF "não é totalmente confortável...