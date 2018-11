Política Moro ministro de Bolsonaro põe em xeque Judiciário e Lava Jato, dizem analistas Juiz da Justiça Federal aceitou convite do presidente eleito para comandar superministério da Justiça

Juristas e especialistas em Direito Público e Constitucional comentam a decisão do juiz federal Sérgio Moro em aceitar, nesta quinta-feira, 1, o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para comandar o superministério da Justiça, ampliado e com órgãos de combate à corrupção, que estão atualmente em outras pastas, como a Polícia Federal e o Coaf. ...