Política Moro diz que tornozeleira em Dirceu seguiu autorização da própria 2ª Turma do STF Juiz federal revogou a decisão de mandar instalar a tornozeleira

O juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, revogou nesta terça-feira (3) sua decisão de 29 de junho por meio da qual havia mandado instalar tornozeleira no ex-ministro José Dirceu (Casa Civil/Governo Lula). A decisão acolhe determinação do ministro Dias Toffoli, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que, nesta segunda-feira (2), vetou o monitoramento eletrônico do p...