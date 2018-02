Moro diz que recibos não são materialmente falsos

O juiz federal Sérgio Moro decidiu que os recibos entregues pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comprovar o aluguel de apartamento vizinho ao seu em São Bernardo do Campo não são materialmente falsos. Moro, no entanto, afirmou que só vai avaliar se os comprovantes são ideologicamente falsos na sentença da ação penal em que o ex-presidente é réu por supos...