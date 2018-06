Política Moro determina que PF providencie escolta para depoimento de Lula Ex-presidente será interrogado no dia 11 de setembro em Curitiba

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será interrogado novamente pelo juiz federal Sérgio Moro no dia 11 de setembro. Em ofício expedido hoje (27), o magistrado responsável pela Operação Lava Jato determinou que a Polícia Federal (PF) tome as providências necessárias para escoltar Lula até a sede da Justiça Federal no Paraná. Caso permaneça preso até lá, será a...