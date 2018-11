Política Moro deixa magistratura e vai integrar transição Futuro ministro da Justiça antecipou a saída; em pedido, ele disse que gostaria de deixar família com cobertura previdenciária e que vive em contexto de ameaças

O juiz federal Sérgio Moro antecipou a saída da magistratura para assumir um cargo executivo na equipe de transição do futuro governo de Jair Bolsonaro, no qual comandará o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na carta com o pedido de exoneração, apresentada ontem ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Moro relata que aceitou o convite para chefiar o ...