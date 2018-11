Política Moro coordenará grupo de combate à corrupção na equipe de transição A disposição de Bolsonaro é que Moro coordene ações de combate à corrupção e ao crime organizado

A nomeação do juiz federal Sergio Moro como coordenador do Grupo Técnico de Justiça, Segurança e Combate à Corrupção do Gabinete de Transição Governamental está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (20), seção 2, página 2. Ontem (19), foi publicada a exoneração - a pedido - de Moro, que, depois de 22 anos de magistratura, decidiu aceitar o conv...