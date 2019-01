Política “Moro apresentará propostas para o novo Código de Processo Penal em 60 dias”, diz João Campos O deputado federal goiano participou de reunião com o ministro da Justiça e da Segurança Pública no fim da tarde desta quarta-feira (9)

O deputado federal João Campos (PRB) participou de reunião com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, no fim da tarde desta quarta-feira (9), em Brasília. Na ocasião, Campos entregou ao ministro uma cópia do seu relatório sobre o novo Código de Processo Penal. Segundo Campos, Moro informou que em 60 dias deve apresentar sugestões do governo relacionadas a...