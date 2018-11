Política Moro anuncia 'Plano Real' contra corrupção, crime organizado e crimes violentos Durante palestra, o futuro ministro da Justiça defendeu o início de um "círculo virtuoso" de reformas no judiciário, além de saudar deputados eleitos presentes no evento

O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse nesta sexta-feira (23) que pretende enviar um projeto de lei contra corrupção, crime organizado e crimes violentos já no início do próximo ano legislativo. Segundo ele, o projeto "está em gestação" e será uma espécie de Plano Real contra a alta criminalidade no Brasil. "O que se quer a partir de fevereiro é uma espéc...