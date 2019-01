Política Moro admite investigação sobre dinheiro chavista no Brasil, mas promete apuração sem viés ideológico Ministro brasileiro da Justiça diz que medidas em relação à Venezuela serão tomadas caso a caso e cita caso Battisti como exemplo de mistura equivocada de decisões judiciais com 'questões político-partidárias'

O ministro brasileiro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou nesta terça-feira, 22, que o Brasil não descarta tomar medidas para investigar o fluxo financeiro venezuelano no País. Moro garantiu, no entanto, que o governo não atuará apenas por critério político ou sob consideração diplomática, mas com base na Justiça. Em entrevista ao Estado, o ministro indicou que nã...