Política Moro é o primeiro ministro a tomar posse no governo

Com a faixa verde e amarela no peito, o presidente Jair Bolsonaro fez a foto oficial de seu governo ao lado do vice-presidente, General Hamilton Mourão, e dos seus 22 ministros, após a cerimônia de posse em seus cargos. O governo de Bolsonaro reduziu de 29 para 22 o número de pastas.O ministro Sergio Moro (Justiça), juiz federal responsável pelas ações da Operação Lava Jato,...