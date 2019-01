Política Modelo para Moro, Lava Jato se ramifica pelo País De acordo com a PF, média de prisões envolvendo organizações criminosas cresceu quase 76% desde 2014, com base em instrumentos como a delação premiada

Modelo de combate às organizações criminosas defendido pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, a Operação Lava Jato perdeu o ímpeto no Paraná, mas se espalhou pelo País. Números da Divisão de Combate ao Crime Organizado, da Polícia Federal (PF), mostram que o total de prisões em casos envolvendo organizações criminosas atingiu seu ápice em 2018, com uma média de 410 c...