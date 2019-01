Política Misto de emoções: Bolsonaro vai do riso ao choro durante a posse; veja as fotos Também foi empossado o vice-presidente, general Antônio Hamilton Martins Mourão

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi empossado nesta terça-feira (1º) em sessão solene no Congresso Nacional junto do seu vice, general Antônio Hamilton Martins Mourão (PRTB). Pouco depois, Bolsonaro seguiu em cortejo para o Palácio do Planalto, onde recebeu a faixa presidencial de Michel Temer. A cerimônia de nomeação dos ministros do Estado também ocorre...