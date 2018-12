Política Ministros de Bolsonaro assumem cargo no dia 2 Nomes que dividirão os andares do Palácio do Planalto, mantendo relações mais diretas com o futuro presidente, serão os primeiros a ocupar postos

Um dia depois da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro para a Presidência da República, os 22 nomes confirmados para o primeiro escalão do futuro governo assumirão, em diferentes horários, o comando das pastas que comporão a Esplanada dos Ministérios a partir de 2019. Nomes que dividirão os andares do Palácio do Planalto, mantendo relações mais diretas com o futu...