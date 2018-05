Política Ministro nega liminar para garantir representante de Lula em debates Desde que foi preso, em 7 de abril, o PT mantém o ex-presidente como pré-candidato da legenda, afirmando que irá registrá-lo para concorrer ao pleito em outubro

O ministro Og Fernandes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou um pedido de liminar (decisão provisória) do PT para que fosse garantida a participação de um representante do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em debates entre pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Desde que Lula foi preso, em 7 de abril, o PT o mantém como pré-candidato da legenda, afirma...