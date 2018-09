Política Ministro Marco Aurélio sai em defesa de urnas eletrônicas O ministro do STF foi o terceiro, nesta semana, a defender a utilização das urnas eletrônicas

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quarta-feira (19), que não vê com "bons olhos" alguém que lance suspeitas de fraude sobre a urna eletrônica. Em transmissão ao vivo no último domingo (16), o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, disse que as eleições de outubro podem resultar em uma "fraude" por causa d...