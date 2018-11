Política Ministro extraordinário Onyx Lorenzoni deve iniciar trabalhos de transição nesta segunda Parlamentar que vai ocupar a chefia da Casa Civil do novo governo se reúne em Brasília com integrantes da gestão Michel Temer

Recém-nomeado ministro extraordinário, o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) estava reunido no final da manhã desta segunda-feira, 5, com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, no Palácio do Planalto. Lorenzoni é o coordenador do governo de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Padilha, por sua vez, é o principal responsável por colaborar com as...