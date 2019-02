Política Ministro do Turismo reassume pasta após posse na Câmara O ministro foi o postulante ao cargo a receber mais votos nas eleições de 2018 em MG. Por conta de uma cirurgia, não pôde comparecer à cerimônia em 1º de fevereiro

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, reassumiu nesta 5ª feira (7.fev.2019) o comando da pasta. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Na quarta-feira (6.), Marcelo foi afastado do ministério para tomar posse do mandato de deputado federal. O ministro foi o postulante ao cargo a receber mais votos nas eleições de 2018 em Minas Gerais. Por co...