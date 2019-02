Política Ministro do Turismo foi exonerado para tomar posse como deputado, diz assessoria Decreto foi assinado na terça-feira, um dia após o ministro ser acusado de participação em suposto esquema de candidaturas 'laranjas' em Minas Gerais; ele volta ao cargo na quinta

O ministro do Turismo, Marcelo Henrique Teixeira Dias, conhecido como Marcelo Álvaro Antonio, foi exonerado do cargo para tomar posse do mandato de deputado federal nesta quarta-feira, 6, explicou a assessoria da pasta. Ele retornará ao cargo no Executivo na quinta-feira (7), depois de cumprir a formalidade na Câmara, assim como ocorreu com os ministros Onyx Lorenzoni (...