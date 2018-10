Política Ministro do TSE nega pedido de Daciolo para participar de debate da TV Globo Em sua defesa, a emissora informou que seguiu a orientação do TSE, observando a tabela divulgada pela Corte e levando em consideração os critérios definidos pela jurisprudência eleitoral

O ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou nesta quinta-feira, 4, o pedido do partido Patriota para garantir a presença do candidato Cabo Daciolo no debate da TV Globo, programado para esta noite. A defesa do partido alegava cerceamento do direito de Daciolo de participar do debate. De acordo com a Lei das Eleições, é facultada a transmiss...