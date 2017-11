Ministro do TSE Admar Gonzaga é denunciado por agressão à mulher

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, denunciou anteontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Admar Gonzaga por lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, Élida Souza Matos. Gonzaga foi acusado pela mulher em junho. A notícia do crime foi registrada em boletim de ocorrência em Brasília com realiza...