Ministro do Trabalho se demite em dia de recuo do emprego

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB-RS), pediu ontem demissão ao presidente Michel Temer para se candidatar na eleição de 2018. A saída, antecipada pelo jornal O Estado de S. Paulo, ocorreu seis horas depois de ele participar do anúncio dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Nogueira é deputado federal e deverá ser substituído pel...