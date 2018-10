Política Ministro do Meio Ambiente manifesta preocupação com fusão de pastas MMA prepara balanço sobre o setor para enviar à equipe de transição

O Ministério do Meio Ambiente está preparando material com informações detalhadas sobre o trabalho da pasta para entregar à equipe de transição de governo. Ontem (30), o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), indicado para comandar a Casa Civil, reafirmou a intenção do presidente eleito Jair Bolsonaro de fundir as pastas do Meio Ambiente e da Agricultura. Em nota, ...