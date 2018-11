Política Ministro da Saúde propõe que médicos oriundos do Fies substituam cubanos Segundo Gilberto Occhi, o tema foi analisado por técnicos e deve ser agora debatido em nível político

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, disse hoje (16) que vai sugerir à equipe de transição, na próxima semana, substituir as vagas abertas com a partida dos cubanos, no programa Mais Médicos, por profissionais formados com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Segundo ele, o tema foi analisado por técnicos e deve ser agora debatido em n...