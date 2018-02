Ministro da Educação viaja em avião da FAB e aproveita carnaval em camarote

O ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM), viajou na semana passada em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para cumprir agenda oficial em Recife (PE), onde mora. Como já era semana de carnaval, o ex-governador de Pernambuco aproveitou para cair na folia nos camarotes de Olinda e Recife.

De acordo com a FAB, Mendonça Filho e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deixaram Brasília (DF), na quarta-feira (7), e foram para São Paulo (SP), onde o titular da Educação visitou a Fundação Liceu Pasteur. No dia seguinte, pegou outro voo da Força Aérea para a capital pernambucana. Nas duas viagens, o Ministério da Educação (MEC) justificou como "a serviço".

No sábado (10), Mendonça Filho estava no camarote oficial do Galo da Madrugada e na terça-feira (13), ele esteve no badalado camarote Carvalheira na Ladeira, em Olinda.

O calendário oficial do MEC mostra que o ministro participou de solenidades, eventos e inaugurações, na última e nesta quinta-feira (dias 8 e 15, respectivamente). Na sexta-feira (9), ele estava em “despachos internos” no escritório do MEC em Recife, quando o estado já vivia a folia do carnaval.

O Decreto n° 4.244/2002, que dispõe sobre os voos da FAB, informa que é permitida a utilização de aeronaves da Força Aérea para o transporte de autoridades, como vice-presidente; presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados; ministros de Estado; e comandantes das Forças Armadas. Essas autoridades podem utilizar o avião para “segurança e emergência médica, viagens a serviço e deslocamento para o local de residência permanente”.

Por ser natural de Pernambuco, seu reduto eleitoral, o ministro esteve em 27 eventos no estado, apenas em 2016. Dessas, 17 viagens foram feitas a partir da capital federal, em aviões da FAB. Já em 2017, ele usou as aeronaves em 28 trechos entre Pernambuco e Distrito Federal.

Desde 2015, um decreto assinado por Dilma Rousseff (PT), suspendeu a autorização para que ministros utilizem o avião sob a justificativa de retorno a suas cidades de origem.

Mendonça Filho deve deixar o cargo até o dia 7 de abril para concorrer a um novo mandato na Câmara dos Deputados, o governo de Pernambuco ou a vice-presidência da República.

O MEC afirmou que o ministro participou do carnaval, como uma agenda fechada, e segue no estado até este domingo (18). Em nota, o ministério informou que o político tem direito por lei a retornar ao seu domicílio em voos comerciais custeados pelo governo federal e que o ministro optou por priorizar as agendas em Pernambuco às sextas e às segundas, evitando viagens dobradas e, consequentemente, gastos dobrados.