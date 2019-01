Política Ministro da Cidadania diz que 13.º para o Bolsa Família custará R$ 2,5 bi Essa foi uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro

O ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB-RS), disse nesta quarta-feira, 2, que o pagamento de um 13º para os beneficiários do Bolsa Família, promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, custará R$ 2,5 bilhões e será pago ainda este ano "com certeza". Terra não soube precisar ainda, no entanto, de onde virá a verba para garantir esse benefício. "(O 13º do Bols...