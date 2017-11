Ministro adia julgamento no STF quanto ao arquivamento de processos contra Demóstenes

O ministro Edson Fachin pediu vista e adiou para terça-feira o fim do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do pedido de arquivamento de processos administrativos disciplinares (PAD) contra Demóstenes Torres (PTB) no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

A maioria da Segunda Turma do Supremo, no entanto, já votou em favor do ex-senador e procurador de Justiça. O relator, Gilmar Mendes, e o ministro Dias Toffoli aprovaram o arquivamento.

Trata-se do último processo contra Demóstenes relacionado ao caso Cachoeira. O arquivamento dos PADs permitirá o pedido de aposentadoria do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Em sustentação oral na sessão de hoje, o advogado Pedro Paulo de Medeiros apontou a ilicitude das provas e dupla tentativa de punição - já que Demóstenes perdeu o mandato de senador. Alegou ainda que o CNMP não poderia puni-lo por atuação em período em que não estava no cargo de membro do MP.