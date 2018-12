Política Ministro adia decisão sobre minirreforma Ação que questiona nova regra e pode causar mudanças em 27 cadeiras da Câmara Federal, aberta pelo DEM, só será analisada em 2019

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu ontem pedido de liminar do DEM em Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adi) que questiona mudança na regra de distribuição das vagas remanescentes nas eleições proporcionais e pode, se aprovada, mudar os ocupantes de 27 cadeiras na Câmara Federal. Em Goiás, conforme mostrou com exclusividade O...