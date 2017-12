“Ministra agiu como guardiã da Constituição”, diz Dodge

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou ontem que a decisão da ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), de acatar o pedido da PGR e suspender trechos do decreto do Indulto de Natal impede a violação de princípios como o da separação dos poderes, da individualização da pena e da vedação constitucional para que o Poder Executi...