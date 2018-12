Política Ministério Público abre 22 apurações com base no Coaf Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontou contas de pelo menos 20 assessores; ex-assessor de Flávio Bolsonaro está entre os investigados

O Ministério Público do Rio abriu 22 procedimentos de investigação criminal com base no relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que apontou movimentações atípicas em contas de pelo menos 20 assessores de deputados da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Entre os investigados está o policial militar Fabricio José Carlos de Queiroz, ex-assessor d...