Política Ministério do Trabalho apura conduta irregular de assessor da equipe de Onyx O processo foi aberto em 2017 e apura irregularidades envolvendo pagamento de diárias e passagens

A Corregedoria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) notificou na tarde de quarta-feira, 14, o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência e atual coordenador de assuntos jurídicos do gabinete de Transição, Pablo Tatim, quanto à abertura de processo administrativo disciplinar (PAD) para investigar suposta conduta irregular enquanto ele ocupava o cargo d...