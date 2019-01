Política Ministério do Meio Ambiente suspende contratos por 90 dias Objetivo é fazer diagnóstico dos acordos com terceiro setor

Pelos próximos 90 dias, o Ministério do Meio Ambiente suspendeu todos os convênios e parcerias da pasta e autarquias com organizações não governamentais. O órgão determinou um levantamento das despesas. A medida envolve parcerias e contratos dos distintos fundos do ministério com o terceiro setor. A ordem se estende aos convênios, acordos de cooperação, atos e proj...