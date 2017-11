Ministério das Cidades: ''Essa foi a posse mais prestigiada de todos os tempos, Baldy'', diz Temer

Ocorreu, na tarde desta quarta-feira (22), em Brasília, a posse do deputado goiano Alexandre Baldy (sem partido) como ministro das Cidades. No evento, o político entrou acompanhando o presidente Michel Temer (PMDB), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e o ex-ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB).

A posse de Baldy atende a articulação dos do centrão, que pressionam o presidente Michel Temer (PMDB) por mais espaço no governo no momento em que o peemedebista tenta conseguir apoio para a reforma da Previdência. Tanto que a posse de Baldy é tomada como uma estratégia do Planalto para angariar os 308 votos necessários à aprovação da reforma, sobretudo porque o goiano é próximo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Em seu discurso, Alexandre Baldy tomou posse agradecendo ao presidente Michel Temer a confiança em passar um ministério tão importante a ele. "É uma honra para Goiás ter um ministério tão grande. É no ministério das Cidades que se constrói o Brasil", afirmou. O novo ministro das Cidades ainda agradeceu a Rodrigo Maia o suporte dado para esta nova etapa.

Bruno Araújo, que é um dos apoiadores de Marconi Perillo à presidência nacional do PSDB, não deixou de citar e cumprimentar o governador goiano. Em seguida, comentou sobre como realizou mais de duas mil audiências em um ano e meio que esteve à frente do ministério. “O ministério das Cidades, Baldy, precisa ter portas abertas para receber a todos", afirmou. "Reorganizamos o ministério e, quis o destino, que Baldy vá dar sequência a ele, que tem especial atuação em seu Estado", completou, desejando boa sorte ao goiano.

Maia também discursou durante a posse. "Precisamos de um Estado que sirva a seu povo e pare de o atrapalhar. E o ministério das Cidades tem especial função nisso, sobretudo no saneamento básico", informou.

O presidente da Câmara aproveitou o momento para citar a Reforma da Previdência em sua fala. "A Reforma da Previdência não interessa ao governo, mas aos brasileiros mais pobres. O maior problema de transferência de renda não é o Bolsa Família, mas a Previdência, em que os pobres financiam os mais ricos. Queremos combater isso, se possível neste ano", disse.

“Posse mais prestigiada”

O presidente Michel Temer também discursou durante o evento, dizendo acreditar que esta seria a posse mais prestigiada “de todos os tempos”.

"Você dá uma demonstração do que queremos no Executivo, no Legislativo e no Brasil: unidade. Vejo deputados e deputadas dos mais variados partidos aqui”, afirmou.

Temer também pediu ao político goiano coragem de “reformatar o País”, e disse ter certeza de que Baldy trará ao ministério ao êxito. “Perguntei sobre você do tempo em que foi secretário de Indústria e Comércio em Goiás e me disseram que foi muito bem", alegou.

O presidente também citou o governador Marconi Perillo em sua fala, o parabenizando por dois ministros goianos no atual governo. "Meirelles não se cansa de dizer que é goiano e quero cumprimentar Marconi Perillo pela presença de dois ministros em nosso governo".

Plateia

A mobilização feita por Baldy para a posse atraiu vários prefeitos - mais de 50, segundo o presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM), Paulo Sérgio (PSDB). O governador Marconi Perillo e o vice, José Eliton, ambos tucanos, também estiveram presentes, assim como os senadores Lúcia Vânia (PSB) e Wilder Morais (PP). Vários deputados federais e estaduais também foram ao Planalto.

Marun

Chegou-se a cogitar que no mesmo evento também tomaria posse, como ministro da Secretaria de Governo, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS). Considerado líder da "tropa de choque" peemedebista na Casa, Marun negou à imprensa que recebeu convite para assumir a pasta no ligar do atual ministro Antônio Imbassahy (PSDB-BA).