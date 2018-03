‘Ministério é uma cabeça de burro’

O afastamento de Mikael Medeiros chegou a ser cogitado ontem, depois que o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, publicou no Twitter que “errou quem resolveu colocar um jovem inexperiente em um cargo importante” no Ministério do Trabalho. Ele disse ter pedido ao ministro Helton Yomura que exonere o “rapaz”. O POPULAR procurou o ministério para confirmar o possí...