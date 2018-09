Política Minha vida é andar por este País

O fato de ter nascido em 27 de agosto de 1972 em Rio Verde foi, digamos, quase um acaso. José Eliton veio ao mundo no Sudeste goiano, mas isso poderia ter acontecido em qualquer outro lugar, ao sabor das alterações de endereço de sua família. “Meu pai era gerente do Banco do Brasil e as transferências eram frequentes.” Isso possibilitou que seus pais se encontrassem. “...