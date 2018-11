Política 'Minha morte interessa a muita gente', diz Jair Bolsonaro Declaração foi dada após postagem do filho do presidente eleito, Carlos, no Twitter

Contando com esquema especial de proteção desde que foi atingido por uma facada no abdômen, ainda durante a campanha ao Planalto, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 29, que sua morte "interessa a muita gente". A declaração foi dada após Bolsonaro ser indagado por jornalistas sobre uma postagem de um de seus filhos, Carlos, no Twi...