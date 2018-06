Política Miller e Joesley viram réus Ex-procurador da República é apontado pelo MPF como “estrategista dos acordos de colaboração” de executivos da J&F, mas MPF não diz na denúncia se valores chegaram a ser pagos

O juiz Francisco Codevilla, da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, aceitou denúncia oferecida contra o ex-procurador da República Marcello Miller, o empresário Joesley Batista, do Grupo J&F, o ex-diretor jurídico Francisco Assis e Silva e a advogada Esther Flesch, ex-sócia do escritório Trench Rossi e Watanabe. Eles se tornaram réus acusados de corrupção.Miller é descrito na...