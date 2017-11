Miller diz que fez “lambança”, mas que não cometeu crime

Investigado há seis meses pela Procuradoria da República do Distrito Federal, o ex-procurador Marcelo Miller afirmou nesta quarta-feira (29) que fez uma “lambança” durante as negociações do acordo de delação premiada e de leniência do Grupo J&F. Em aproximadamente seis horas de depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI Mista) da JBS, Miller admitiu ...