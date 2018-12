Política Militares pegam euros e dólares com Pezão preso e acham 7 celulares em horta da cadeia Convertidos para o real, valores ultrapassam o que o governador do Rio, como todo prisioneiro, pode ter na cela

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), preso no Complexo Prisional da Polícia Militar, em Niterói, no Grande Rio, foi flagrado com moedas estrangeiras por uma inspeção da Corregedoria Interna da Polícia Militar, com apoio do Comando Conjunto do Exército, nesta sexta-feira, 21. Agentes pegaram 70 euros, 36 dólares, 6.0000 peso colombiano e 25 yinhang c...