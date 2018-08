Política Militares definem candidatos Em evento com 120 pessoas, policiais e bombeiros defendem união e veem na política estratégia mais eficiente para a classe

“O cidadão de bem entendeu que os militares são a salvação da política do Brasil”, disse nesta sexta-feira (3) o ex-vereador e ex-deputado federal Capitão Wayne, resumindo o tom dos discursos em evento que reuniu políticos e pré-candidatos que integram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Goiás, em auditório na sede da Associação dos Magistrados do Estado de Go...