Política Michelle Bolsonaro e Marcela Temer visitam o Palácio do Alvorada Futura primeira-dama disse que vai escolher o local menor para morar, pois tem uma “filha pequena de 7 anos"

A futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, visitou nesta quarta-feira (21) o Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República. Acompanhada pela primeira-dama Marcela Temer, Michelle quis ver os jardins que cercam o palácio, conhecer a capela que fica na lateral da construção e as dependências internas. Em seguida, Michelle foi para a Granja do Tor...